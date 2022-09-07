Авербух о Загитовой: «Алина – прекрасная девочка, уже несколько лет растет как ведущая. Думаю, что она обязательно себя найдет»

Хореограф, продюсер телепроекта ответил на вопрос, что посоветовал бы Алине Загитовой.

– выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, ушла из спорта, занялась шоу-бизнесом, боксом, керлингом, не исключает занятия прыжками в воду. А что бы вы ей посоветовали?

– Развиваться, искать себя. Алина прекрасная девочка. Она уже несколько лет растет в телепроекте как ведущая. Я думаю, что она обязательно себя найдет.

У нее сейчас такой возраст... Прекрасно, что она все на себе пробует и развивается, – сказал Авербух в интервью «Татар-информ».

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся