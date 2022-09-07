Авербух о Загитовой: «Алина – прекрасная девочка, уже несколько лет растет как ведущая. Думаю, что она обязательно себя найдет»

Теги Илья Авербух телевидение сборная России женское катание Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух ответил на вопрос, что посоветовал бы Алине Загитовой.

Алина Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, ушла из спорта, занялась шоу-бизнесом, боксом, керлингом, не исключает занятия прыжками в воду. А что бы вы ей посоветовали?

– Развиваться, искать себя. Алина прекрасная девочка. Она уже несколько лет растет в телепроекте как ведущая. Я думаю, что она обязательно себя найдет.

У нее сейчас такой возраст... Прекрасно, что она все на себе пробует и развивается, – сказал Авербух в интервью «Татар-информ».

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные