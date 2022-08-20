Алина Загитова: «Я хочу посвятить себя телевизионным проектам, связанным со спортом, — такова моя текущая цель»

Олимпийская чемпионка рассказала о желании построить карьеру на телевидении.

– В спорте вы завоевали все возможные титулы, а какие у вас сейчас приоритеты, куда направлены силы и энергия? Как вы определяете, какой цели следовать?

– На самом деле просто надо понять, что тебе нравится, работать в этом направлении и помнить, что, когда добиваешься какой-то цели, на твоем пути обязательно возникают люди, которые тебе помогут. Плюс, естественно, работа, работа и еще раз работа. Определить, что тебе нравится, — это, наверное, самое сложное.

Фигурное катание, конечно же, было для меня важной целью, но потом встал неизбежный вопрос: в каком направлении двигаться дальше. Я очень много думала, что мне нравится, чего я хочу добиться, и, кажется, нашла свое направление. Я хочу посвятить себя телевизионным проектам, связанным со спортом, — такова моя текущая цель.

И я верю, чтобы добиться глобальной цели, лучше всего подходит стратегия промежуточных. Добиваешься чего-то на определенном этапе и движешься дальше, а там еще и еще — по нарастающей, пока не доберешься до главного.

– Как вы себя чувствуете в амплуа журналиста и комментатора? Считаете, вы сделали верный выбор профессии?

– Чувствую себя хорошо, хотя чуть-чуть скованно по понятным причинам. Я не так давно в этом деле, и у меня мало опыта. Но я очень рада, что Первый канал позвал меня вести «Ледниковый период». Для меня это первый проект, где я выступила в роли ведущей и благодаря этому опыту узнала множество нюансов, которые буду использовать в дальнейшей работе.

– Что вам больше нравится: выступать на льду, комментировать или быть ведущей шоу, как в ? Какое амплуа лучше раскрывает ваши личные качества?

– Фигурное катание я люблю безоговорочно, и оно всегда стоит у меня на первом месте. Роль телеведущей — на втором, тоже по понятным причинам. И каждое дело, которым я занимаюсь, раскрывает меня по-разному — будь то готовка или бокс, которым я недавно начала заниматься.

Я начинаю замечать в себе что-то новое, и это здорово, потому что это означает, что я развиваюсь как личность, как человек, и мое тело развивается в то же время, – сказала Загитова.