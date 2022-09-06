Левито, Васильев, Самойлов, Чха Чжун Хван, Фир и Гибсон, Уна и Гэйдж Браун выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе

Стал известен список участников турнира , который пройдет с 29 сентября по 1 октября в Братиславе.

На турнире пройдут соревнования мужчин, женщин и танцевальных дуэтов.

Среди участников – Габриэле Франджипани (Италия), (Южная Корея), (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Элишка Бржезинова (Чехия), (Франция), (США), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США) и другие.

Полный состав выступающих опубликован на сайте ISU.