Левито, Васильев, Самойлов, Чха Чжун Хван, Фир и Гибсон, Уна и Гэйдж Браун выступят на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе

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Стал известен список участников турнира «Мемориал Ондрея Непелы», который пройдет с 29 сентября по 1 октября в Братиславе. 

На турнире пройдут соревнования мужчин, женщин и танцевальных дуэтов. 

Среди участников – Габриэле Франджипани (Италия), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Элишка Бржезинова (Чехия), Мэ Беренис Мейте (Франция), Изабо Левито (США), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США) и другие.

Полный состав выступающих опубликован на сайте ISU. 

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