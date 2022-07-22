Стало известно распределение фигуристок по этапам в сезоне-2022/23.

Российские фигуристки не выступят в серии Гран-при из-за ситуации на Украине.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Женщины

Норвуд, США

21-23 октября

И Чжу (Китай), (Кипр), Николь Шотт (Германия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Чон Пак (Южная Корея), А Сун Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), вакантное место для фигуристки из США.

Миссиссага, Канада

28-30 октября

Екатерина Рябова (Азербайджан), Габриэль Дейлман (Канада), Маделин Скизас (Канада), Элисон Шумахер (Канада), (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигучи (Япония), Рика Кихира (Япония), Юхана Юкой (Япония), Лим Ын Су (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Линдси Торнгрен (США).

Grand Prix de France

Анже, Франция

4-6 ноября

Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маззара (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабе (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсей ван Зандерт (Нидерланды), Одри Шин (США), вакантное место для фигуристки из Франции.

MK John Wilson Trophy

Шеффилд, Великобритания

11-13 ноября

Нина Пинзарроне (Бельгия), Наташа Маккей (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Маи Михара (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Юлия Саутер (Румыния), Алексия Паганини (Швейцария), Габриэлла Иццо (США), Изабо Левито (США), Брэди Теннелл (США).

NHK Trophy

Саппоро, Япония

18-20 ноября

Ольга Микутина (Австрия), Екатерина Рябова (Азербайджан), Нина Петрыкина (Эстония), Вакаба Хигучи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Со Ен Чи (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Со Ен И (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США), вакантное место для фигуристки из Японии.

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

25-27 ноября

Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Цедер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Йенни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабе (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).