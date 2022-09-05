Промоутер Хрюнов о бое Загитовой и Бузовой: «Поединок планируется на декабрь. Информация про гонорары появится чуть позже»

Теги Владимир Хрюнов сборная России женское катание бокс Алина Загитова Ольга Бузова Фигурное катание

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда может состояться боксерский поединок между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. 

«Ведем переговоры. Бой планируется на декабрь, в это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок пройдет чуть раньше.

Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса.

Информация про гонорары появится чуть позже, но это будут очень интересные суммы», - сказал Хрюнов.

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