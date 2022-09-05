Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, когда может состояться боксерский поединок между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Ведем переговоры. Бой планируется на декабрь, в это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок пройдет чуть раньше.

Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса.

Информация про гонорары появится чуть позже, но это будут очень интересные суммы», - сказал Хрюнов.