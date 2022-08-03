Навка о Загитовой в боксе: «Молодая девушка хочет попробовать себя в разных направлениях, желаю ей успеха. С Хрюновым я не разговаривала»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду оценила идею проведения боксерского боя с участием олимпийской чемпионки .

О возможной организации поединка сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Он также заявил, что разговаривал с Навкой по этому поводу.

– Вчера Хрюнов сказал, что разговаривал с вами по поводу боя Алины. Почему он обратился к вам?

– Я вообще не знаю, кто такой промоутер Хрюнов, и я с ним не разговаривала.

– Что думаете насчет бокса и Алины в боксе?

– Я думаю, что молодая девушка хочет попробовать себя в разных направлениях. Желаю ей успеха, а уже послезавтра ждем ее на шоу! – сказала Навка.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток