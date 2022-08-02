Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об организации боксерского боя с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

– Алина Загитова – великая спортсменка современности с готовой армией фанатов. Независимо от того, каким бы видом спорта она ни занималась, она мотивирует заниматься чем-то честным. А бокс – прекрасная возможность. Дайте нам полгода, и мы подготовим бой так, чтобы это смотрелось.

– А желание самой Загитовой? Она в курсе, что вы хотите подготовить ей бой?

– Да. Мы разговаривали с Навкой. У них сейчас ледовое шоу, а потом приступим к переговорам. До 1 сентября, по-моему, они в Сочи, а потом возвращаются.

– На ваш взгляд, самой Загитовой этот бой нужен?

– Вы же видели [выставочный] бой Майка Тайсона и Роя Джонса? Люди мечтали увидеть этот поединок, даже мечтали о подзорной трубе. Можно технически смоделировать этот бой – если хотите, отрепетировать. И эта встреча будет смотреться.

– Что-то вроде реслинга?

– Наверное, да. Я никогда в жизни не поставлю цель нанести урон Алине. Цель – повысить ее популярность и дать ей возможность прилично заработать. Ну и создать прецедент на эту тему.

– Как вы относитесь к пессимизму людей по поводу новости «Владимир Хрюнов хочет организовать бой Алине Загитовой»?

– В этой новости есть еще и Ольга Бузова. Давайте посмотрим со временем. Когда это, надеюсь, получится, мы еще раз поговорим, – сказал Хрюнов.

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