Алина Загитова: «Бокс помогает держать форму в фигурном катании. Тут работа на все группы мышц, дыхательную систему»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, чем ей помогает бокс, и высказалась о возможности попробовать себя в других видах спорта.

Сегодня фигуристка посетила соревнования по синхронному плаванию на «Играх дружбы» в Казани.

– Не хотели выступить вне конкурса на этих соревнованиях? Волейболисты плавали.

– Это было бы интересно, но я плаваю не так хорошо, как наши синхронистки. Может быть, попробую в будущем. Мне безумно понравилось, очень красиво, схоже с фигурным катанием. Рада, что посетила это мероприятие.

– Не душно?

– Здесь жарче, чем на нашем катке, но я люблю тепло.

– Расскажите о ваших впечатлениях?

– Очень хорошие. Я первый раз здесь была на синхронном плавании. Это очень классная альтернатива международным соревнованиям. И хоть это называется международным соревнованием, но без других стран. Мы понимаем всю эту ситуацию, но это не мешает быть спортсменам лучшими и дружить между странами. Это главная миссия – сдружить все страны.

– Сейчас многие пробуют себя в разных видах спорта. Прыгуны в воду сказали, что с трамплина фигуристы могут накрутить больше, чем они.

– Я прыгала в Сочи-парке, с самой высокой. Мне в принципе понравилось, но в воду, наверное, было бы страшно. Но все сложности закаляют, почему нет, можно попробовать в будущем.

В боксерском опыте с отцом не советовались. В хоккее драки – дело обычное. Есть даже тренировки по боксу, которые помогают в хоккее, но в фигурном катании это тоже как-то помогает, форму постоянно держать сложновато, а тут работа на все группы мышц, дыхательную систему, – сказала Загитова.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток