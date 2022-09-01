Американская фигуристка Грейси Голд выступит на Гран-при США

Американская фигуристка Грейси Голд выступит на этапе Гран-при США, который пройдет в Норвуде 21-23 октября.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее ISU представил распределение по этапам серии – одно место на Гран-при США оставалось вакантным до момента включения Голд в заявку.

Фигуристке 27 лет. В августе она занимала третье место на турнире Philadelphia Summer Classic.

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