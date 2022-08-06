Philadelphia Summer Classic. Левито, Торнгрен, Голд выйдут на лед с произвольными программами

В американском Астоне проходит турнир по фигурному катанию Philadelphia Summer Classic. В ночь с 6 на 7 августа женщины представят произвольные программы.

Philadelphia Summer Classic

Астон, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 23:40 по московскому времени (6 августа).

Первая разминка

1. Аманда Су (Китайский Тайбэй)

2. Кален Чен Чхекка (Гонконг)

3. София Франк (Филиппины)

4. Тара Прасад (Индия)

5. Ава Циглер (США)

Вторая разминка

6. Марин Пирс (США)

7. Джилл Хайнер (США)

8. Грейси Голд (США)

9. Линдси Торнгрен (США)

10. Изабо Левито (США)

Положение после короткой программы

1. (США) – 70,72

2. Линдси Торнгрен (США) – 69,57

3. (США) – 67,01

4. Джилл Хайнер (США) – 52,97

5. Марин Пирс (США) – 49,80

6. Ава Циглер (США) – 46,66

7. Тара Прасад (Индия) – 45,60

8. София Франк (Филиппины) – 43,59

9. Кален Чен Чхекка (Гонконг) – 41,79

10. Аманда Су (Китайский Тайбэй) – 36,72