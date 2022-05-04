Календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Sports.ru представляет календарь серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23.
- 1-й этап – Норвуд, США, 21-23 октября
- 2-й этап – Миссиcсога, Канада, 28-30 октября
- 3-й этап – Франция (место пока не определено), 4-6 ноября
- 4-й этап – Китай (место пока не определено), 11-13 ноября
- 5-й этап – Япония (место пока не определено), 18-20 ноября
- 6-й этап – место проведения пока неизвестно, 25-27 ноября
- Финал Гран-при – Турин, Италия, 8-11 декабря
ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.