Календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Теги Гран-при Фигурное катание

Sports.ru представляет календарь серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23. 

  • 1-й этап – Норвуд, США, 21-23 октября
  • 2-й этап – Миссиcсога, Канада, 28-30 октября
  • 3-й этап – Франция (место пока не определено), 4-6 ноября
  • 4-й этап – Китай (место пока не определено), 11-13 ноября
  • 5-й этап – Япония (место пока не определено), 18-20 ноября
  • 6-й этап – место проведения пока неизвестно, 25-27 ноября
  • Финал Гран-при – Турин, Италия, 8-11 декабря

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться. 

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