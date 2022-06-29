Жук и Свинин поставили программу Мишиной и Галлямову, вторую программу поставит другой хореограф

Ирина Жук и Александр Свинин поставили программу олимпийским чемпионам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Жук и Свинин являются тренерами действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

«Одна программа была уже поставлена тренерами Ириной Жук и Александром Свининым, вторая программа будет поставлена другим хореографом.

Музыку обнародуем, когда спортсмены приедут на прокаты сборной страны. Это касается и Мишиной с Галлямовым, и Бойковой с Козловским», – рассказала тренер Тамара Москвина.