Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

С 1 по 3 сентября в чешской Остраве пройдет второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.
Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
2-й этап
Острава, Чехия
1 сентября, четверг
Юниоры, короткая программа
12.30
Пары, короткая программа
15.50
Юниорки, короткая программа
17.15
2 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
12.30
Пары, произвольная программа
15.30
Юниоры, произвольная программа
17.10
3 сентября, суббота
Юниорки, произвольная программа
11.30
Танцы на льду, произвольный танец
17.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске