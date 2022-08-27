Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

С 1 по 3 сентября в чешской Остраве пройдет второй этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию сезона-2022/23.

Российские фигуристы отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

1 сентября, четверг

Юниоры, короткая программа

12.30

Пары, короткая программа

15.50

Юниорки, короткая программа

17.15

2 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

12.30

Пары, произвольная программа

15.30

Юниоры, произвольная программа

17.10

3 сентября, суббота

Юниорки, произвольная программа

11.30

Танцы на льду, произвольный танец

17.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Календарь Гран-при по фигурному катанию среди юниоров-2022/23: старт в Куршевеле, этапы в Риге, Ереване, Гданьске