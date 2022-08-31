Игорь Еременко: «Тренерская работа – это другой мир. Когда встаешь и понимаешь, что тебе никуда не нужно спешить, в голове все переворачивается»

, выступавший в танцах на льду с Софьей Шевченко, рассказал о своих впечатлениях от тренерской работы.

Бывший фигурист работает в группе и .

«Переход на тренерскую работу стал для меня большой неожиданностью. В январе я участвовал в шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». Был задействован в постановке юбилейного шоу Татьяны Анатольевны Тарасовой. А в феврале раздался звонок, и Елена Станиславовна Масленникова предложила поработать с ребятами ее группы, дать мастер-класс. В итоге это стало моей новой профессией.

Тренерская работа – это другой мир. Вообще, когда столько лет живешь по определенному четкому расписанию, а однажды встаешь и понимаешь, что тебе никуда не нужно спешить, в голове все переворачивается. Разница существенная. 20 лет жить по одному распорядку и вдруг в одночасье все поменять...

Не берусь сказать, что лучше, что хуже, что сложнее, что проще. Это другое. Мне нравится, что открылась новая страница моей жизни, что я работают в новой школе. Думаю, у любого спортсмена и тренера при желании есть потенциал для развития», – сказал Еременко.