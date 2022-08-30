Илья Авербух: «Я сознательно начал движение в тренерском направлении с юниоров, чтобы расти вместе с ребятами. Наша дорога должна быть большой»

Хореограф Илья Авербух рассказал о своем тренерском опыте, а также о контрольных прокатах юниорской сборной России.

Ранее Авербух сообщал о начале тренерской работы в группе Елены Масленниковой. На прокатах ее группу представляли танцевальные дуэты Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов, Полина Пилипенко – Павел Драко.

«Конечно, было волнительно. Безусловно, такие прокаты – это очень важная вещь. Хочу сказать, что я начал свое движение в тренерском направлении сознательно с юниорских пар, чтобы самому приобрести определенный опыт и вместе с ребятами расти.

Мы начинаем свою дорогу – она должна быть очень большой. Хочу подчеркнуть, что юниорские пары состоят из двух групп, как вы понимаете, есть пары, которым около 20 лет – это юниоры, которые вот-вот перейдут во взрослые, и ребята, которым по 15-16 лет, с которыми как раз работаю я, и им еще даже в юниорах достаточно долго надо кататься.

Я считаю, что пара Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов сделала очень приличный шаг вперед. Безусловно, у них еще огромный путь, но они сделали большой шаг относительно того, что было полгода назад. Но, конечно, опять же для танцев на льду полгода – это вообще никакой срок, поэтому здесь нужно много времени, чтобы плоды были увидены.

В любом случае я думаю, что российское фигурное катание только выигрывает от того, что появляется еще одна танцевальная группа со своим направлением. Хочу сказать, что было очень приятно находиться среди наших заслуженных тренеров, очень сильных тренеров, которые, в общем, давно уже работают.

И то, что вся команда в боевом духе, думаю, в этом огромная заслуга федерации. Все прогрессируют, и никакой стагнации или потери мотивации, о которых говорили, нет», – заявил Авербух.