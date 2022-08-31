Олег Матыцин: «Осенью российские фигуристы примут участие в масштабном ледовом шоу в Улан-Баторе и проведут серию мастер-классов для монгольских спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что российские фигуристы осенью примут участие в ледовом шоу в Улан-Баторе.

Сегодня Матыцин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с делегацией Монголии под руководством председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Монголии Жаргалсайхана Доржсурэнгийна.

«Россию и Монголию в сфере спорта и физической культуры связывают многолетние отношения, которые продолжаются, несмотря на внешние факторы. Рад, что Монголия поддерживает позицию России, выступая единым фронтом против политизации спорта и дискриминации наших спортсменов, а также участвует во многих соревнованиях в нашей стране.

Недавно нами подписан совместный план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2022-2024 годы, мы уже приступили к его реализации. Сборная Монголии участвовала в международных играх «Дети Азии», завоевав 11 медалей в мас-рестлинге, дзюдо, самбо и борьбе кураш.

Осенью российские фигуристы примут участие в масштабном ледовом шоу в Улан-Баторе и проведут серию мастер-классов для монгольских спортсменов. В профессиональном взаимодействии двух стран есть понимание, оно и далее будет служить основой продуктивных отношений между Монголией и Россией в развитии спорта», – сказал Матыцин.

Россия и Монголия приняли план по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта