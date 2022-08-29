Матыцин о Спартакиаде: «Праздник состоялся, несмотря на скептические замечания. Уверен, что это очень мощный стимул для роста мастерства спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

«Я увидел достаточно, на многих соревнованиях был лично. Вижу, что праздник состоялся, несмотря на некоторые скептические замечания, но не только по моему мнению – по мнению спортсменов, тренеров, организаторов, Спартакиада проходит успешно.

Очень хорошие эмоции, очень важно, чтобы в период, когда нет большого количества стартов, спортсмены получили возможность участвовать в хороших современных условиях по организации и по конкуренции.

Участвовали все сильнейшие спортсмены, я абсолютно уверен, что это очень мощный стимул для роста мастерства не только наших прославленных спортсменов, чемпионов мира и Олимпиад, так и для ближайшего резерва.

Мне доставляет удовольствие каждая победа в каждом виде спорта – и в классических видах, которые уже вошли в олимпийскую программу, и в виде спорта который стал олимпийским, самбо, и в видах, которые набирают обороты, пользуются популярностью среди молодежи.

Мы еще раз увидели, что нужно создавать максимум условий для развития новых направлений. Мы сейчас будем работать совместно с федерациями и регионами, будем еще раз обсуждать программу развития инфраструктуры, спортивных центров. Уверен, что Спартакиада показала наш потенциал и дала нам возможности для развития», – сказал Матыцин.

Основная соревновательная часть турнира проходила с 20 по 29 августа.

Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото

Министр спорта, оправдываясь за Спартакиаду, ошибочно процитировал Конфуция. Что за фраза и кто ее реальный автор?