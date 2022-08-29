Бутырская об убытках ISU из-за отстранения россиян: «Весь вид потерял привлекательность. Федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе»

Чемпионка мира по фигурному катанию высказалась об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских спортсменов.

Сообщалось, что зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение финансовых потерь, связанных в том числе с недопуском России к международным стартам.

«Всё произошедшее можно было легко предвидеть, ведь россияне являются лидерами почти во всех дисциплинах. О девушках я вообще не говорю. , , – люди хотят за них болеть и платят немалые деньги за билеты.

Нельзя забывать и о трансляциях, которые наша страна больше не покупает. Думаю, другие тоже могут потерять желание их приобретать, поскольку следить за турнирами без сильнейших фигуристов никому не интересно. По факту весь вид потерял свою привлекательность. Федерация пыталась насолить нам, но сделала хуже только себе», – сказала Бутырская.

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