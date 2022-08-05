Синхронистка Гурбанбердиева: «Трусова настроена на свои четверные прыжки, и на этом все. Это очень узко»

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказала об отношении к фигурному катанию.

— Кто вам нравится сейчас в фигурном катании? Из этого поколения фигуристов.

— Камила Валиева и . В прошлом смотрела на .

— То есть вы выбрали именно творческих «катальщиков». А как вам позиция Трусовой, которая декларирует миру: я делаю пять четверных, и мне не так важно, что за образы я показываю на льду?

— Я лично против такого. Ее позиция тоже имеет место, у каждого свой путь к успеху и своя мечта. У нее была мечта сделать пять четверных, она ее реализовала — это круто. Но это фигурное катание, здесь должен быть образ, который Саша, увы, не передает.

Она настроена на свои четверные прыжки, и на этом все. Это очень узко, Трусова со своей техникой могла бы расширить свои границы. Например, успешно сочетает сверхсложную технику с интересными образами, выразительностью на льду.

Я не могу сказать, что я в восторге от постановок, но Валиева в любом случае старается привнести в спорт искусство, не забывая, собственно, про спорт. Все в равной степени.

— В таком случае есть справедливость в победе Щербаковой над Трусовой на Олимпиаде?

— Безусловно. Для меня не было даже других вариантов. От постановки Анны Щербаковой я также не в восторге, тем не менее в рамках своей программы она максимально обыгрывает свой образ и делает максимум.

— Вижу, что вы далеко не фанат творчества . На ваш взгляд, он не до конца раскрывает творческий потенциал девушек?

— На мой взгляд, да. Если вспоминать другие программы, ту же «Девочку на шаре» Валиевой... Вроде бы неплохо, но я не в восторге. Можно с такими девочками гораздо лучше, они могут больше. Потенциал огромен, – сказала Гурбанбердиева.