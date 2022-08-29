Произвольная программа Трусовой на Гран-при Канады-2020 – самое популярное видео на ютуб-канале ISU: 2,8 млн просмотров

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Российская фигуристка Александра Трусова – рекордсменка по просмотрам на ютуб-канале согласно отчету Международного союза конькобежцев (ISU).

Выступление Трусовой на Skate Canada-2020 – самый просматриваемый ролик на канале ISU (2,8 млн просмотров).

На втором месте – Юдзуру Ханю с того же турнира (1,8 млн). На третьем – запись мужской произвольной программы с ЧМ-2015, когда Хавьер Фернандес обыграл Ханю и взял золото (599 тысяч).

Среди всех интернет-платформ ISU Трусова тоже лидер: ее показательный номер со Skate Canada-2020 собрал 35 миллионов просмотров.

Это самый просматриваемый ролик среди взрослых фигуристов, больше только у проката американки Старр Эндрюс из 2001-го (57 млн, ей тогда было 9 лет) и у фигуристки-юниорки с чемпионата Азии-2018, которая выступала в образе героини детского мультика Ледибаг (41 млн).

Видео победы Алены Савченко и Бруно Массо (Германия) в Пхенчхане-2018 собрало 30 миллионов просмотров, показательный Елены Радионовой под Worth It – 29 млн, победный прокат Ханю с того же Пхенчхана-2018 – 28 млн, произвольная программа Юлии Липницкой с командного турнира Сочи-2014 – 20 млн.

Победу Алины Загитовой на Играх-2018 посмотрели 10 млн раз, рекорд Анны Щербаковой – 6,8 млн у показательного номера «Жар-птица» с чемпионата России-2022.

ПРИМЕЧАНИЕ: в новости указано количество просмотров в российском сегменте ютуба, на международной версии первое место по просмотрам у Трусовой (2,8 млн), второе – у произвольной программы Щербаковой на Гран-при США-2019 (2 млн, это видео недоступно в России), третье – у Ханю (1,8 млн).

Доклад о популярности фигурки: главные рынки – Япония и США, у Трусовой рекорды по просмотрам, а Косторная интереснее Щербаковой

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