Роднина о возрастном цензе: «Программа катания стала невероятно сложная. Если физически девочки справляются, то психологически явно нет. Я про то, что там выкинула Трусова»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– Вы считаете, что возраст правильно подняли?

– Абсолютно правильно. Программа катания стала невероятно сложная. Мы все видели, что если физически девочки с ней справляются, то психологически явно нет. Я про нервный срыв и то, что там выкинула Саша Трусова после своего олимпийского серебра.

Значит, нечего детям делать на взрослых соревнованиях. Зачем Международный олимпийский комитет начал проводить Юношеские Олимпийские игры?

– Та же , с одной стороны, участвует в соревнованиях наравне со взрослыми, а, с другой стороны, она ребенок, защищаемое лицо.

– Это такая юридическая вилка. Когда начали проводиться юношеские игры, появилась эта графа, которой раньше не было. Она касалась исключительно тех, кто выступал на юниорских соревнованиях до 18 лет.

Это дети, и поэтому не рассматривается вопрос об их преступлении и наказании, пока они не достигнут совершеннолетия. За их ошибки и проступки отвечают не они, а тренер, врач и родители, – сказала Роднина.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде