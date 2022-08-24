Глава ФФКР Горшков подтвердил проведение повторных прокатов юниоров: «Будут ли они открытыми или закрытыми? Все будет зависеть от геологической обстановки»

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Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал информацию о повторных контрольных прокатах среди юниоров.

Ранее об этом сообщила тренер Виктория Буцаева.

«Учитывая, что у юниоров в этом году сезон начинался раньше с участием в юниорских Гран-при. В этом году по известным решениям нашего Международного союза конькобежцев наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях.

Поэтому юниоры будут принимать участие параллельно с этапами Гран-при России, начиная с октября. Учитывая, что сезон немного сдвигается, было принято решение о проведении еще одних прокатов.

Обычно все заканчивалось августовскими прокатами, а дальше спортсмены принимали участие в этапах Гран-при. В этом году мы в них не участвуем. Юниоры начнут соревноваться на наших этапах Гран-при России, просто они будут по-другому называться.

Прокаты планируем провести в Новогорске. Будут ли они открытыми или закрытыми? Никто их не закрывал. Все будет зависеть от геологической обстановки», – сказал Горшков.

Старший тренер юниорской сборной России Галина Голубкова сообщила, что прокаты начнутся 28 сентября.

«Мы планируем начать [повторные] прокаты 28 сентября, после взрослых прокатов. Соревнования юниоров начнутся 18 октября, и перед этим нужно будет еще раз просмотреть готовность спортсменов, увидеть, что они успели сделать за это время. Спортсмены и сами высказали такое пожелание.

Это будет небольшой сбор – один тренировочный день, и два дня прокатов, что будет максимально приближено к режиму соревнований», – цитирует тренера ТАСС.

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