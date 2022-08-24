В конце сентября в Новогорске пройдут еще одни контрольные прокаты юниорской сборной России

Тренер по фигурному катанию сообщила, что в конце сентября у российских юниоров пройдут еще одни контрольные прокаты.

– Виктория, прокаты были закрытые, поэтому хочется узнать мнение человека из Новогорска. Как вам выступления одиночников и одиночниц?

– Пока видно, что все ребята не готовы к сезону на сто процентов, цель была скорее показать свои программы, вращения и дорожки, которые сейчас изменились в правилах, и начать сезон, встрепенуться для дальнейшей работы. Первенство Москвы уже не за горами, у питерских ребят будут свои прокаты.

И в конце сентября у нас будут еще одни прокаты юниорской сборной в Новогорске, где все должны быть полностью готовы. Они состоятся где-то за три недели до первого этапа Кубка России, будет такой же статус, как у прошедших.

Сейчас сложно как-то оценить уровень, потому что на тренировках все ребята показывали четверные прыжки в достаточно большом объеме, но что касается именно программ, видно, что они не вкатаны.

– Про еще одни контрольные прокаты сборной не было известно же раньше? В календаре их нет.

– Да, нам объявили несколько дней назад – чтобы ребята готовились к еще одним прокатам. В силу того, что сезон начинается гораздо позже, чем обычно. Считаю, это правильное решение со стороны федерации. Для ребят хороший стимул не расслабляться и еще один проверочный старт перед началом основного сезона.

– Значит ли это, что федерация не очень довольна увиденным?

– Знаете, конечно, она недовольна, и руководство, и тренерский состав недовольны тем, что они увидел. В частности, и я недовольна, говоря про моих спортсменов.

Но все прекрасно понимают, что начало сезона только 20 октября, и было бы неправильно сейчас ребят выводить на стопроцентную готовность. Потому что держать форму с середины августа до конца этапов Кубка России, три месяца, очень сложно.

Здесь можно рассуждать по-разному. С другой стороны, все показали на тренировках, что владеют четверными прыжками, что короткие программы уже у всех скатаны. А что касается произвольных, как раз полутора месяцев до начала этапов Кубка должно быть достаточно, чтобы вкатать программу, – сказала Буцаева.

Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко