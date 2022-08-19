Коган о контрольных прокатах юниоров: «Мы убедились, что наши юные спортсмены готовы достойно выступить на любых стартах»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган оценил контрольные прокаты юниорской сборной России в Новогорске.

Сегодня фигуристы-одиночники выступали с произвольными программами.

«В принципе, все те спортсмены, что были допущены до прокатов, показали достойное катание, были очень интересные программы и элементы.

Главное, для чего устраиваются эти прокаты, – это разбор новых программ с судьями и специалистами, возможность получить ценные замечания, чтобы эти программы были скорректированы к стартам.

Мы убедились, что наши юные спортсмены готовы к любому развитию событий, что они готовы достойно выступить на любых стартах», – заявил Коган.

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