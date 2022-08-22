«Верим, что нас рано или поздно вернут на мировую арену. Политически все давно к этому идет». Боровикова и Самохин об отстранении сборной России

Тренеры по фигурному катанию Мария Боровикова и Денис Самохин рассчитывают, что сборная России вернется на международные соревнования.

«Мы постоянно растем над собой и уже готовы соревноваться. Конечно, жалко, что не будет международных стартов. Это очень сковывает наших спортсменов. Ведь чем чаще ты выступаешь на мировом уровне, тем больше опыта.

С другой стороны, иностранным фигуристам тоже можно посочувствовать: соревноваться без сильнейших конкурентов – это как в своей каше вариться. Русские всегда задают тон, и все за ними тянутся. А мы свою форму все равно будем держать, ведь федерация обещает много турниров.

Четкого расписания у нас пока нет: всех обещали распределить после контрольных прокатов. Но мы уверены, что будет интересно! Также верим, что нас рано или поздно вернут на мировую арену. Политически все давно к этому идет.

Смотрели недавние соревнования в Лейк-Плэсиде (Lake Placid Ice Dance International – Sports.ru)? Скукота! А наших фигуристов ситуация с отстранением еще больше заводит. Ведь в России никогда не расслабишься благодаря внутренней конкуренции. Как только наши ребята вернутся на международные старты – сразу заберут все медали!» – цитирует «Матч ТВ» общий ответ Боровиковой и Самохина.