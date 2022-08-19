Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»

Бронзовый призер ЧМ‑2015 Елена Радионова оценила выступление Вероники Жилиной на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

Ранее Жилина исполнила короткую программу под музыку Je Taime и произвольную под El Tango De Roxanne. Над постановками работала Радионова.

– В сети фанаты обсуждают выбор музыки для Жилиной. Говорят, что Вероника не доросла до нее. Не ошиблись с музыкальным сопровождением программы?

– Выбирали музыку с командой. Я предлагала свои идеи, Евгений Викторович (Плющенко) – свои, мы обсуждали их с Вероникой. Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос.

Сейчас только начало сезона, программы еще накатаются. Я вам скажу, что в интернете много что пишут. Самое главное, что мы получили рекомендации от федерации, будем разбирать их, вносить коррективы в программы.

Для нас было важно услышать, что скажут представители федерации. Еще есть время перед соревнованиями, чтобы довести программы до идеального состояния, – рассказала Радионова.

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