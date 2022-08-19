Радионова о критике программ Жилиной: «Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос. В интернете много что пишут, для нас важно услышать представителей федерации»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР женское катание Елена Радионова контрольные прокаты Академия Плющенко Вероника Жилина Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ‑2015 Елена Радионова оценила выступление Вероники Жилиной на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

Ранее Жилина исполнила короткую программу под музыку Je Taime и произвольную под El Tango De Roxanne. Над постановками работала Радионова.

– В сети фанаты обсуждают выбор музыки для Жилиной. Говорят, что Вероника не доросла до нее. Не ошиблись с музыкальным сопровождением программы?

– Выбирали музыку с командой. Я предлагала свои идеи, Евгений Викторович (Плющенко) – свои, мы обсуждали их с Вероникой. Программы для того и ставят, чтобы в них человек рос.

Сейчас только начало сезона, программы еще накатаются. Я вам скажу, что в интернете много что пишут. Самое главное, что мы получили рекомендации от федерации, будем разбирать их, вносить коррективы в программы.

Для нас было важно услышать, что скажут представители федерации. Еще есть время перед соревнованиями, чтобы довести программы до идеального состояния, – рассказала Радионова.

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