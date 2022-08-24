Буянова – Косторной: «Аленка, ты удивительный человек, выдающаяся спортсменка. Сейчас очень сложный период в твоей жизни, но нам даются те трудности, которые мы можем преодолеть»

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Заслуженный тренер России Елена Буянова поздравила чемпионку Европы Алену Косторную с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 19 лет.

«Аленка, ты удивительный человек, очень любопытный, тебе все интересно пробовать на зуб, от чего ты порой страдаешь, но в ином случае это была бы не ты. А ты выдающаяся спортсменка!

Сейчас очень сложный период в твоей жизни, но нам даются те трудности, которые мы сами можем преодолеть. Я очень в тебя верю. Знаю, что ты сможешь. С днем рождения!» – сказала тренер.

О переходе Косторной к Буяновой стало известно в марте 2022 года.

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