Операция Алены Косторной из-за травмы бедра перенесена на конец августа

Теги сборная России травмы Елена Буянова (Водорезова) женское катание Алена Косторная ТАСС Фигурное катание

Операция чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной по поводу травмы бедра перенесена на конец августа.

Об этом сообщила сама фигуристка.

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», – сказала Косторная. 

Накануне тренер Косторной Елена Буянова рассказала, что операцию хотели сделать раньше, но она откладывалась из-за нехватки расходников. 

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

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