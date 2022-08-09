Операция Алены Косторной из-за травмы бедра перенесена на конец августа

Операция чемпионки Европы по фигурному катанию по поводу травмы бедра перенесена на конец августа.

Об этом сообщила сама фигуристка.

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», – сказала Косторная.

Накануне тренер Косторной Елена Буянова рассказала, что операцию хотели сделать раньше, но она откладывалась из-за нехватки расходников.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет