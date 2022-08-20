Буянова о переносе операции Косторной: «Вряд ли для Алены найдут возможность отправить ее в Германию. Поэтому остается только ждать»

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, почему было принято решение перенести операцию чемпионки Европы Алены Косторной.
«Хирургическое вмешательство по поводу разрыва вертлужной губы тазобедренного сустава могло быть проведено Косторной еще в первой половине июля.
Но в клинике ФМБА, которая обслуживает спортсменов российских сборных команд, не оказалось необходимых расходников.
Потом выяснилось, что один из анализов Алены требует, чтобы был выдержан десятидневный карантин, и дата операции передвинулась на вторую половину августа.
К сожалению, у нас нет возможности выбрать другую клинику. Вряд ли для Алены найдут возможность отправить ее оперироваться в ту же Германию. Поэтому остается только ждать», – сказала Буянова.
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