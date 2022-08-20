Буянова о переносе операции Косторной: «Вряд ли для Алены найдут возможность отправить ее в Германию. Поэтому остается только ждать»

Тренер по фигурному катанию рассказала, почему было принято решение перенести операцию чемпионки Европы .

«Хирургическое вмешательство по поводу разрыва вертлужной губы тазобедренного сустава могло быть проведено Косторной еще в первой половине июля.

Но в клинике ФМБА, которая обслуживает спортсменов российских сборных команд, не оказалось необходимых расходников.

Потом выяснилось, что один из анализов Алены требует, чтобы был выдержан десятидневный карантин, и дата операции передвинулась на вторую половину августа.

К сожалению, у нас нет возможности выбрать другую клинику. Вряд ли для Алены найдут возможность отправить ее оперироваться в ту же Германию. Поэтому остается только ждать», – сказала Буянова.

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