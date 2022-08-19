Бутырская о переходе Ширяевой в сборную Канады: «Смена гражданства – один из вариантов. Вместе с новым паспортом ты получаешь новые возможности»

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о переходе российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

«Нельзя исключать и того, что Ширяева уехала, чтобы иметь возможность выступать на международных турнирах, поскольку россияне на данный момент не имеют на это права.

К сожалению, некоторые спортсмены в такой ситуации будут отправляться в другие страны. Люди ищут пути для выхода из непростого положения, в котором оказалось отечественное фигурное катание.

Смена гражданства – один из вариантов. Вместе с новым паспортом ты получаешь новые возможности», – заявила Бутырская.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады