Леонова о переходе Ширяевой в Канаду: «Это единичная история. Да и девочка не была особо на слуху»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 прокомментировала переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

– Это единичная история. Да и девочка не была особо на слуху. Я, по крайней мере, о такой фигуристке не слышала ничего. Видимо, это начинающее поколение.

Думаю, на таком этапе ничего страшного в ее переходе в другую федерацию нет. Человек хочет выступать на международных стартах. Почему бы и нет?

– Наша федерация должна отпускать спортсменов или необходимо их удерживать?

– С одной стороны, должна удерживать. С другой, не должна препятствовать развитию спортсменов. Фигуристы хотят выступать на международной арене, а в России такой возможности нет, поэтому наша федерация не должна держать их.

Все зависит от того, какой это фигурист. Если, условно, Камила Валиева захочет уехать, то тут надо задуматься и не допустить, чтобы такие золотые спортсмены покидали нашу страну, – сказала Леонова.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады