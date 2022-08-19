Ирина Роднина: «Ширяева – не первая и не последняя, и дело не в отстранении России. Говорить о бегстве не совсем верно»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о переходе фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.

«В самом же факте смены спортивного гражданства нет ничего страшного. Это нормальная практика для фигурного катания. Здесь можно вспомнить олимпийскую чемпионку Марину Анисину, выступавшую за Францию, и уроженку Украины Алену Савченко, взявшую золото ОИ-2018 в Пхенчхане под флагом Германии.

Поэтому Ширяева – не первая и не последняя, и дело здесь не в отстранении России от международных соревнований. Мне сложно сказать, отправилась ли Ульяна в Канаду, чтобы иметь возможность выступать, но говорить о бегстве не совсем верно.

По факту речь идет о ребенке, который не имеет права подписать ни один документ. Полную ответственность за нее сейчас несут родители. Не нужно устраивать трагедию на пустом месте», – сказала Роднина.

15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады