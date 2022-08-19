15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады

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Российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады. 

Ширяевой 15 лет. В 2021 году она выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место. 

Фигуристка вместе с родителями переехала в Канаду ранее в этом году. Она заявлена на турнир Belair Direct BC, который проходит c 18 по 21 августа в Бернаби.

По словам исполнительного директора Skate Canada в Британской Колумбии Тэда Бартона, Ширяева сможет получить разрешение на переход в сборную Канады не ранее декабря. 

«Запрос на переход был направлен канадской федерацией, и Россия рассмотрит его в декабре.

В течение переходного периода ее московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных соревнованиях», – сказал Бартон. 

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