15-летняя российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады

Российская фигуристка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады.
Ширяевой 15 лет. В 2021 году она выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, на первенстве страны среди юниоров-2022 заняла 11-е место.
Фигуристка вместе с родителями переехала в Канаду ранее в этом году. Она заявлена на турнир Belair Direct BC, который проходит c 18 по 21 августа в Бернаби.
По словам исполнительного директора Skate Canada в Британской Колумбии Тэда Бартона, Ширяева сможет получить разрешение на переход в сборную Канады не ранее декабря.
«Запрос на переход был направлен канадской федерацией, и Россия рассмотрит его в декабре.
В течение переходного периода ее московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных соревнованиях», – сказал Бартон.