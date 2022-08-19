Ирина Роднина: «Норвежцев могут отстранить? Пускай WADA разбирается»

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о проблемах антидопингового агентства Норвегии.

Агентство могут лишить статуса соответствия WADA из-за того, что последние два года в стране не тестировали юниоров из-за местных законов.

«Могут отстранить? Поживем‑увидим. Я не очень в курсе тех правил, которые там есть. У нас, например, четко выстроена система юношеского спорта. Я работала в Америке и это вообще не возраст, а дело в уровне мастерства.

Репутация Норвегии в плане допинга? Это сплетни. Пускай WADA и разбирается», – рассказала Роднина.