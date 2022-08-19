Ганус о проблемах антидопингового агентства Норвегии: «Если факты реально подтверждаются, то это грубые нарушения. Они могут привести к самым серьезным последствиям»

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Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал проблемы антидопингового агентства Норвегии.

Агентство могут лишить статуса соответствия WADA из-за того, что последние два года в стране не тестировали юниоров из-за местных законов.

«Почему только сейчас начали реагировать на действия норвежцев? Вопрос, когда установлены были эти факты. Насколько я понимаю, там установлены факты, что действующее национальное антидопинговое законодательство прямо предполагает несоответствия.

Естественно, в этом случае главенствуют нормы всемирного антидопингового кодекса. Если данные факты реально подтверждаются, то это грубое нарушения правил тестирования и процедуры допинг-контроля. В этом отношении подобные несоответствия действительно могут привести к самым серьезным последствиям», – рассказал Ганус.

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