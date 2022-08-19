Депутат Свищев: «Россия изменила законодательство, чтобы усилить ответственность за допинговые нарушения. Норвежцы могут у нас поучиться»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту отреагировал на информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

– Справедливое требование. Почему норвежцы должны быть в привилегированном положении? Есть четкие правила по антидопинговому тестированию, почему им можно его нарушать, ссылаясь на местное законодательство?

Именно отсюда берут начало вопросы по такому регулярному явлению в норвежской команде, как терапевтические исключения, думаю, что это явление – прямое следствие ограничений на допинг‑тестирование молодежи. Об этом говорят на протяжении десятилетий – и спортивные федерации, и чиновники, и сами спортсмены. Слава богу, что наконец‑то их услышали.

Это серьезный знак для того, чтобы норвежские спортивные функционеры задумались о последствиях своей работы. Ведь мы можем говорить объективно, что норвежские спортсмены не соблюдают антидопинговые правила, и мы должны получить внятные ответы, почему им это разрешается.

– Может ли WADA действительно наложить серьезные санкции на норвежцев, вплоть до отстранения от Олимпийских игр?

– Не просто может, оно должно это сделать, если не увидит изменений в законодательстве. Все страны ратифицировали соглашение, все приняли правила игры, и для Норвегии нельзя делать исключения. Если WADA не сделает это, то будет нарушен весь принцип мировой антидопинговой системы.

Россия тоже принимает справедливые правила WADA, мы неоднократно заявляли, что против применения допинга в спорте. Кстати, мы как раз изменили законодательство, чтобы усилить ответственность за эти нарушения. Норвежцы могут поучиться у нас этому, мы можем в этом отношении оказать им добрососедскую помощь, – сказал Свищев.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей