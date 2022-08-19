Васильев о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия: «Спортивное руководство знает, что молодые спортсмены сидят на допинг-программах»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал информацию о том, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По законодательству Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

«В отношении норвежцев меня ничего не удивляет. Значительная часть их медалей завоевана на легальном допинге.

Это мошенничество со стороны норвежцев. Зачем предупреждать молодых спортсменов о допинг-тестировании? Значит, у них самих рыльце в пушку. Это говорит о том, что спортивное руководство знает, что молодые спортсмены сидят на допинг-программах. Это давно не является чем-то необычным.

Конечно, я не верю что их отстранят от олимпийского движения. Норвежцы и кричали, что Россия – главные злодеи в области допинга. Сейчас все закроют на эти нарушения глаза и никто не будет наказан. Норвежцы продолжат дальше мошенническим образом отбирать у чистых спортсменов медали», – сказал Васильев.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей