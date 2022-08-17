«Продолжайте говорить мне, что сестра лапши не при делах». Канадская фигуристка Уивер о словах Косторной про травму в годы юниорской карьеры

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Трехкратный призер ЧМ в танцах на льду, канадка Кэйтлин Уивер прокомментировала слова россиянки Алены Косторной о травме, полученной в годы юниорской карьеры.

Ранее Косторная в интервью RT рассказала, что будучи юниоркой, год каталась с переломом ноги: «Вот тогда я и почувствовала, что такое, когда глотаешь обезболивающие горстями, а эффекта ноль».

Именно на этот отрывок интервью Уивер обратила внимание в своих соцсетях.

«Продолжайте говорить мне, что сестра лапши не при делах», – написала канадка.

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