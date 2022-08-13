Алена Косторная: «Никакого конфликта с Глейхенгаузом не было. Просто было очень обидно выслушивать от него оценки после прокатов»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алена Косторная Софья Акатьева Майя Хромых Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о взаимоотношениях с тренерами в группе Этери Тутберидзе.

– Случались периоды, когда вы ненавидели кого-то из своих тренеров?

– Нет. Скорее, было другое. Когда я тренировалась у Елены Вячеславовны (Жгун), она всегда очень подробно рассказывала мне, что и зачем мы делаем. Даже в ходе ОФП между подходами объясняла: это мы делаем для того-то.

А здесь нужно закачать вот эти мышцы, чтобы потом мы могли сделать то, и то. То есть я абсолютно никогда не сталкивалась с ситуацией, когда тренер требовал от меня что-то выполнить только потому, что он так хочет. И я привыкла именно к такой форме работы.

– В «Хрустальном» пришлось менять привычки?

– Ну, у всех свои методы работы. Нельзя же сказать, что они не приносили результата? Но было тяжело перестроиться, да.

– Когда со всеми спортсменками работает один постановщик, не возникает обид от ощущения, что чья-то программа оказывается интереснее, чем твоя собственная?

– У меня такое было однажды. Я очень хотела катать блюз, а его поставили Майе Хромых и Соне Акатьевой. С одной стороны, было обидно, что блюз поставили не мне, а с другой, я понимала, что для такого решения, видимо, были свои причины.

– Конфликт с Даниилом Глейхенгаузом случился на этой почве?

– Да не было никакого конфликта, не знаю, почему так считают. Просто, тренируясь с Этери Георгиевной, я могла периодически косячить – со всеми бывает.

После прокатов она обычно высказывала свою оценку, я же большей части держала свое мнение при себе. А вот когда по каким-то причинам Тутберидзе не было на катке, оценки начинал раздавать Даниил Маркович, и мне почему-то было очень обидно все это от него выслушивать.

На этой почве мы периодически и конфликтовали, – сказала Косторная. 

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