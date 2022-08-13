Алена Косторная: «В академии Плющенко ОФП на очень высоком уровне. В «Хрустальном» основная работа в зале сводилась к отрабатыванию прыжков на полу»

Чемпионка Европы Алена Косторная сравнила занятия по общей физической подготовке в академии и в группе .

– По поводу мощной общефизической подготовки, принятой в , ходят легенды.

– О, да, ОФП там на очень высоком уровне. В «Хрустальном» мы тоже делали подкачку, но основная работа в зале сводилась к отрабатыванию прыжков на полу. Туры, аксели – все подряд.

У Плющенко все иначе. Множество каких-то крутилок, еще каких-то приспособлений, упражнений. Помню, после первой тренировки выползла из зала и неделю не могла пошевелить ни рукой, ни ногой.

Потом как-то адаптировалась, но с восхищением смотрела на тех, кто после зала шел на лед и начинал делать прокаты.

В ЦСКА тоже очень много времени уделяется ОФП. Если кто-то по каким-то причинам не работает на льду, значит, тренировка замещается работой в зале, – рассказала Косторная.

Метания Косторной не остановить: ушла от Тутберидзе к Плющенко, вернулась к Тутберидзе, а теперь идет к Буяновой