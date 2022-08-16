Экс-врач «Спартака» и ЦСКА о травме Щербаковой: «Чтобы говорить о сроках восстановления, нужно знать характер повреждения. Травм коленного сустава много»

Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин прокомментировал новость о травме колена , из-за которой фигуристка перенесет операцию в Германии.

– Почему российские спортсмены предпочитают оперироваться у зарубежных специалистов?

– Есть федерация, есть тренер, они рекомендуют спортсмену работать с тем или иным специалистом. Я работал врачом и в «Спартаке», и в «Монако», имел дело с разными специалистами.

Могу сказать, что наши хирурги делают операции не хуже, а в некоторых случаях и лучше зарубежных. Есть несколько врачей в Мюнхене, которые специализируются на коленных суставах.

Представители Щербаковой платят деньги, они вправе принимать решение. Хотят делать в Германии, пускай делают.

– Сколько времени потребуется Щербаковой на восстановление?

– Если у нее повреждение мениска, то это одно дело, здесь требуется 15-20 дней. Если коллатеральных связок – другое. Если крестообразной связки – третье.

Связки восстанавливаются до года. Травм коленного сустава очень много. Чтобы говорить о сроках восстановления, нужно знать характер повреждения, – сказал Зоткин.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц