Алена Леонова: «То, что Щербакова выиграла Олимпиаду с травмой, заслуживает еще большего уважения»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка перенесет операцию на колене в Германии.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) сообщил, что травма беспокоила фигуристку давно, но, пока она готовилась к Олимпийским играм, не было возможности ее полностью купировать.

«То, что Аня выиграла Олимпиаду с травмой, заслуживает еще большего уважения. Хочется поддержать ее и увидеть после восстановления, каким бы долгим оно ни было, ведь она остается нашей звездой, нашей звездочкой.

И надеюсь, что ее новая классная программа, которую ей поставил для показательных выступлений Илья Авербух, обязательно перекочует в новый сезон, возможно, в качестве короткой программы, и мы увидим ее в исполнении Ани со сложными прыжками», – сказала Леонова.

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц