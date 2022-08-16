Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как справлялась с эмоциями на Олимпийских играх в Пекине, когда фавориткой называли Камилу Валиеву.

– Ты приехала на Олимпийские игры. Ты прекрасно понимала, что все поддерживают Камилу, выкладывают про нее, что если она выйдет, сделает, то все – победа. Как ты справлялась с этими эмоциями? Потому что вы одна команда, и какие-то такие моменты все равно есть.

– Мне кажется, что мы постоянно тренируемся вместе, это настолько для нас привычно, что мы вместе приезжаем на соревнования, в основном там все девочки из нашей группы.

Это все такая привычная атмосфера. И уж точно я не еду с целью, чтобы все только меня, фаворита, поддерживали.

У нас вообще, мне кажется, редко в фигурном катании бывает у девочек, что кто-то может ехать безоговорочным фаворитом. Такая борьба всегда.

Поэтому для меня это абсолютно привычно, я ехала сделать свою работу, и я ее сделала. Я довольна, – сказала Щербакова в шоу гимнаста Никиты Нагорного «Обмен спортом».

Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц