Щербакова приняла участие в шоу Нагорного и обменялась с ним видами спорта. Она сделала сальто назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова приняла участие в шоу гимнаста Никиты Нагорного «Обмен спортом».
Спортсмены провели совместную тренировку. Сначала Щербакова учила Нагорного исполнять прыжки из фигурного катания в зале и на льду.
Затем в гимнастическом зале Щербакова училась делать сальто назад. Она несколько раз прыгнула сальто, приземляясь на мягкие кубики.
«Она вообще сама делает! Ты молодец, очень круто», – сказал Нагорный.
Видео опубликовано на ютуб-канале Никиты Нагорного: