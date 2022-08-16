Щербакова приняла участие в шоу Нагорного и обменялась с ним видами спорта. Она сделала сальто назад

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в шоу гимнаста Никиты Нагорного «Обмен спортом».

Спортсмены провели совместную тренировку. Сначала Щербакова учила Нагорного исполнять прыжки из фигурного катания в зале и на льду.

Затем в гимнастическом зале Щербакова училась делать сальто назад. Она несколько раз прыгнула сальто, приземляясь на мягкие кубики.

«Она вообще сама делает! Ты молодец, очень круто», – сказал Нагорный.

Видео опубликовано на ютуб-канале Никиты Нагорного: