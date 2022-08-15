Татьяна Тарасова: «Возможно, мнение Макларена повлияет на наше возвращение на мировую арену. Думаю, на Западе стали понимать, что соревнования неполноценны»

Татьяна Тарасова оценила слова Ричарда Макларена о недопуске россиян к стартам.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену.

Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», – сказала заслуженный тренер СССР.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности