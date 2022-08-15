Татьяна Тарасова: «Возможно, мнение Макларена повлияет на наше возвращение на мировую арену. Думаю, на Западе стали понимать, что соревнования неполноценны»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA Ричард Макларен Политика ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила слова Ричарда Макларена о недопуске россиян к стартам.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену.

Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», – сказала заслуженный тренер СССР.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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