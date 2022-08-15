Коган о словах Макларена, назвавшего несправедливым отстранение россиян: «Мне хочется верить, что это будет услышано спортивной общественностью»

Теги сборная России ФФКР WADA Ричард Макларен Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал слова Ричарда Макларена о ситуации в отношении российских спортсменов.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«Мне хочется верить, что это будет услышано спортивной общественностью», – сказал Коган.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные