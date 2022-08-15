Коган о словах Макларена, назвавшего несправедливым отстранение россиян: «Мне хочется верить, что это будет услышано спортивной общественностью»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал слова Ричарда Макларена о ситуации в отношении российских спортсменов.

Ранее глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«Мне хочется верить, что это будет услышано спортивной общественностью», – сказал Коган.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности