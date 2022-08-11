Ирина Роднина: «Я уже потерялась в том, что Загитова заявляла и что она хочет. Таких заявлений масса, не заостряйте на них много внимания»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила возможность возращения в спорт Алины Загитовой

Ранее Загитова заявила, что если ей поступит предложения выступить на турнирах по фигурному катанию с показательным номером, то она, скорее всего, согласится.

«Ой, знаете, она то это заявляет, то другое, хотя бы было что-то из этого. Я одно могу сказать: «Чем бы дитя ни тешилось лишь бы пусть не плачет».

Я вам говорю, я уже потерялась в том что она заявляла и что она хочет. Таких заявлений уже масса, не заостряйте на них много внимания», — сказала Роднина.

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