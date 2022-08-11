Ирина Роднина: «Я уже потерялась в том, что Загитова заявляла и что она хочет. Таких заявлений масса, не заостряйте на них много внимания»

Трехкратная олимпийская чемпионка оценила возможность возращения в спорт .

Ранее Загитова заявила, что если ей поступит предложения выступить на турнирах по фигурному катанию с показательным номером, то она, скорее всего, согласится.

«Ой, знаете, она то это заявляет, то другое, хотя бы было что-то из этого. Я одно могу сказать: «Чем бы дитя ни тешилось лишь бы пусть не плачет».

Я вам говорю, я уже потерялась в том что она заявляла и что она хочет. Таких заявлений уже масса, не заостряйте на них много внимания», — сказала Роднина.