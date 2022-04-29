Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский встретились с петербургскими спортсменами – участниками Олимпиады-2022 в Пекине.

«Олимпийцы и паралимпийцы получили премии правительства.

Губернатор Александр Беглов тепло отозвался об успехах спортсменов, подчеркнув, что они отстояли не только честь города, но и страны. Александр Бельский добавил, что город радуется любой награде, которую завоевали спортсмены, а их лица, когда они достигли высот, заставляют испытать гордость за их достижения и славу, которую они приносят России.

Удостоверение и знак «заслуженный тренер России» получили и . Знак «Заслуженный мастер спорта России» вручили победителям и бронзовым призерам олимпийских игр и , а также и Дмитрию Козловскому, которые заняли в Пекине 4-е место», – сообщает телеканал «Санкт-Петербург».