Алена Косторная: «Все равно буду пробовать поступать в медицинский. Если три попытки окажутся неудачными – значит, не судьба»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала, что не отказалась от планов поступить в медицинский университет.

– Почему вы решили поступить в институт физкультуры, а не в медицинский?

– Очень хочу в медицинский по-прежнему, но это очень тяжело, тем более если учиться в Сеченовском университете. А в другие институты мне не очень хочется идти.

Так что пока просто не получится нормально учиться. Сами подумайте, какой из меня будет врач, если я начну пропускать пары?

Что я больным говорить буду? «Ой, знаете, у вас точно что-то очень серьезное, но, когда это проходили, так получилось, что я улетала на соревнования...»

Но пробовать поступать в медицинский я все равно буду. Даже примерные сроки поступления себе наметила.

Решила: если не поступлю с первого раза, буду пытаться сдать экзамены и второй, и третий раз. А вот если три попытки окажутся неудачными, значит, не судьба, – сказала Косторная.