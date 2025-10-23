  • Спортс
  • Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»

Павел Дрозд рассказал о хорошем взаимопонимании с партнершей Елизаветой Шичиной.

29-летний Дрозд и 20-летняя Шичина выступают в танцах на льду.

Елизавета Шичина, с которой вы выступаете сейчас, гораздо менее опытная. Ощущение, что чисто технически партнерша недотягивает до нужного уровня, вам знакомо?

– Разница в опыте, как и в возрасте, у нас, безусловно, есть, но не могу не отметить просто невероятную работоспособность и трудолюбие Лизы, ее желание и готовность вникать в мельчайшие нюансы движений в танце. Впечатление ведь всегда складывается из мелочей.

Я очень рад тому уровню доверия и взаимопонимания, который сложился между нами, – порой нам не приходится даже проговаривать какие-то вещи. Возможно, это как раз и помогло нам быстрее скататься в первый сезон.

– После которого у вашей партнерши случилась совершенно жуткая история с ногой.

– Да, травма была очень непростая. Никому поначалу и в голову не могло прийти, что последствия не самой серьезной на первый взгляд проблемы окажутся столь тяжелыми. Когда Лиза попала в больницу, я вообще не думал, честно говоря, вернемся мы на лед, или нет: в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась.

Ногу ведь реально пришлось спасать. Собственно, отделение так и называлось – центр спасения конечностей. Там Лиза провела около месяца, затем был длительный курс реабилитации, и на лед она впервые вышла только в июне.

Лиза меня тогда потрясла своим характером, умением преодолевать даже самые непростые обстоятельства. Лежа в клинике, она думала лишь о том, чтобы побыстрее вернуться на лед. Даже просила врача делать надрезы поменьше, чтобы процесс восстановления прошел как можно быстрее. Я тогда задумался: может быть, вся моя извилистая карьера была нужна для того, чтобы дождаться именно такой партнерши? – сказал Дрозд.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoсборная России
танцы на льду
Елизавета Шичина
logoПавел Дрозд
